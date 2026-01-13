İspanyol şarkıcı Julio Iglesias hakkında cinsel taciz suçlaması

İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, 2 eski kadın çalışanı tarafından cinsel tacizle suçlandı.

İspanya'da El Diario ve ABD'de Univision Noticias adlı İspanyolca yayın yapan iki gazetede çıkan haberlere göre; biri ev hizmetlisi, diğeri fizyoterapist olan iki kadın, "Julio Iglesias için çalıştıkları dönemde İspanyol şarkıcı hakkında cinsel taciz ve saldırı suçlamasında bulundu.

Olayların, 2021'de Julio Iglesias'ın Dominik Cumhuriyeti, Bahamalar ve İspanya'daki evlerinde yaşandığı belirtildi.

Eski çalışanların ellerindeki iş belgelerini, fotoğrafları, kayıtları, WhatsApp mesajlarını, arama kayıtlarını ve göçmenlik izinleri için yaptığı başvuruları bu ülkelerdeki yetkililere teslim ederek, yasal girişimde bulundukları ifade edildi.

Her iki kadının verdikleri demeçte, 82 yaşındaki Julio Iglesias cinsel saldırı, tokatlama, taciz ve hem kendilerinin hem de diğer çalışanları sistematik olarak iş yerinde aşağılamakla suçlanıyor.

Haberde imzası bulunan 5 gazeteci, şarkıcının kendisiyle veya yasal temsilcileriyle iletişime geçme girişimlerine olumlu yanıt alamadıklarını açıkladı.