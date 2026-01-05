İspanyol STK'ler, İsrail takımlarının maçlarının iptalini istedi

İspanya’da çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK), İsrail’in Gazze’deki saldırıları nedeniyle Euroleague'de İsrail temsilcisi Maccabi'nin oynayacağı maçların iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Katalonya’da yaklaşık 150, Madrid’de ise 250’den fazla STK tarafından yapılan ayrı açıklamalarda, Maccabi Rapyd’in 6 Ocak’ta Barcelona, 8 Ocak’ta Real Madrid ile karşılaşmasının planlandığı hatırlatıldı.

Açıklamalarda, İsrail ekipleriyle maç yapılmasının “İsrail’in Filistin’deki uygulamalarının spor yoluyla normalleştirilmesi” anlamına geldiği savunuldu.

Katalonya’daki STK’lerin geçtiğimiz haftalarda yaptığı çağrıların ardından, Madrid’de de benzer bir girişim gerçekleşti. Başkentte 250’den fazla STK, Real Madrid-Maccabi maçının iptal edilmesini talep eden bir manifesto yayımladı.

Manifestoya, ülkenin en büyük işçi sendikaları CCOO, UGT ve CGT’nin yanı sıra çeşitli eğitim ve çevre örgütleri ile Podemos, Mas Madrid, Birleşik Sol ve İspanya Komünist Partisi gibi siyasi yapılar da imza attı.

Manifestoda, İsrail’i temsil eden takımların uluslararası spor organizasyonlarına katılımının, İsrail devletine yönelik eleştirilerin görünmez kılınmasına katkı sunduğu ileri sürüldü. Metinde, sporun uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinden bağımsız düşünülemeyeceği vurgulandı.

BARCELONA-MACCABİ MAÇI SEYİRCİSİZ

Katalonya’daki STK’lerin baskıları sonrası Barcelona, 6 Ocak’ta oynanacak ve “yüksek riskli” olarak değerlendirilen Euroleague'in 20. hafta Barcelona-Maccabi maçının seyircisiz yapılacağını açıkladı. Buna rağmen çok sayıda STK, karşılaşmanın oynanacağı Palau Blaugrana Spor Salonu önünde gösteri düzenleyeceğini duyurdu.

Madrid’de 8 Ocak’ta oynanması planlanan Real Madrid-Maccabi maçı öncesinde ise güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi. İspanyol STK’ler, maç günü Movistar Arena önünde protesto çağrısında bulundu.