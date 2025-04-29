İSPARK'ın 36 otoparkı mühürlendi: İBB'den açıklama

İstanbul genelinde İSPARK tarafından işletilen 36 otopark, ruhsat eksikliği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek geçici süreyle kapatıldı.

İBB Zabıta Dairesi'ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği mühürleme işlemi sonrasında, kapatılan otoparkları kullanmak isteyen vatandaşlar geri dönmek zorunda kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklamada bulunmadı.

Mühürlenen otoparklar arasında, 400 araç kapasiteli Balmumcu Katlı Otoparkı, 581 araç kapasiteli Şişli Zeminaltı Otoparkı, 1162 araçlık Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkı, 500 araç kapasiteli Bayrampaşa Arda Turan Katlı Otoparkı, 118 araçlık Fatih Katlı Otoparkı ve 197 araç kapasiteli Ümraniye Haldun Alagaş Katlı Otoparkı da yer aldı.

Otoparkların girişleri duba, bariyer ve şeritlerle kapatılarak araç girişine tamamen engel olundu.

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği tarafından İBB'ye iletilen 25 Şubat 2025 tarih ve 841503 sayılı "Yangın Tedbirleri" konulu yazı doğrultusunda, belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda yangın güvenliği açısından gerekli tarama çalışmaları gerçekleştirildiği kaydedildi.

İBB'DEN AÇIKLAMA

Açıklamada, "Öte yandan, 23 Nisan 2025'te meydana gelen Silivri depremi sonrasında da benzer şekilde hızlı hareket edilerek başlatılan, İBB mülkiyetindeki taşınmazların deprem güvenliği taramaları sürdürülmektedir. Yapılan ilk taramalar sonucunda, güvenlik tedbirleri kapsamında bazı İSPARK otoparkları geçici süreyle hizmete kapatılmıştır. Gerekli önlemlerin alınmasının ardından söz konusu otoparklar kademeli olarak yeniden hizmete açılacaktır" ifadeleri kullanıldı.