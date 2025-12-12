İSPARK Ücretleri: Güncel 2026 İSPARK Saatlik Ücret Tarifesi

İstanbul’da araç sahiplerini yakından ilgilendiren İSPARK 2026 otopark tarifesi açıklandı. Yeni yılda geçerli olacak ücretler, bazı bölgelerde yüzde 62,5’e varan artışlarla güncellendi. Sürücüler “İSPARK ücretleri ne kadar oldu?” sorusuna yanıt ararken, ilçelere ve otopark türlerine göre tüm güncel fiyatlar netleşti. İşte 2026 İSPARK fiyat listesi ve detaylar…
İstanbul genelinde milyonlarca sürücünün merakla takip ettiği İSPARK otopark ücretleri için 2026 yılında geçerli olacak yeni tarife belli oldu. Yüzde 62,5’e varan zam ile birlikte tüm ilçelerde saatlik ve günlük park ücretleri güncellendi. Peki yeni İSPARK ücretleri ne kadar oldu? 1 Ocak 2026’dan itibaren hangi bölgede hangi fiyat uygulanacak? İşte sürücülerin yakından takip ettiği detaylar…
İSPARK OTOPARK ZAMLARI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
İSPARK'ın yeni ücret tarifesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Zamlı tarifeler hem kapalı hem açık otoparklarda, ayrıca yol kenarı otoparklarında uygulanacak.
2026 İSPARK OTOPARK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Aşağıda bölgeler ve otopark türlerine göre ayrıntılı fiyat listeleri yer almaktadır. Tüm veriler İBB Meclisi’nde kabul edilen zam teklifine göre düzenlenmiştir.
Fatih – Tarihi Yarımada ve Kadıköy – Rıhtım Bölgesi: Kapalı & Açık Otopark Tarifesi
|Süre
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat (2026)
|0–1 saat
|150 TL
|200 TL
|1–2 saat
|180 TL
|240 TL
|2–4 saat
|220 TL
|300 TL
|4–8 saat
|275 TL
|380 TL
|8–12 saat
|350 TL
|450 TL
|12–24 saat
|500 TL
|550 TL
Fatih – Tarihi Yarımada ve Kadıköy – Rıhtım: Yol Kenarı Park Ücretleri
|Süre
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|0–1 saat
|150 TL
|220 TL
|1–2 saat
|200 TL
|300 TL
|Günlük Ücret
|400 TL
|650 TL
|Her ek saat
|50 TL
|60 TL
Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar: Kapalı & Açık Otopark Ücretleri
|Süre
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|0–1 saat
|100 TL
|140 TL
|1–2 saat
|130 TL
|180 TL
|2–4 saat
|160 TL
|230 TL
|4–8 saat
|200 TL
|280 TL
|8–12 saat
|260 TL
|370 TL
|12–24 saat
|400 TL
|450 TL
Aynı İlçelerde Yol Kenarı Park Ücretleri
|Süre
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|0–1 saat
|120 TL
|170 TL
|1–2 saat
|150 TL
|220 TL
|Günlük
|300 TL
|500 TL
|Her ek saat
|40 TL
|50 TL
Diğer İlçeler: Ataşehir, Bakırköy, Zeytinburnu, Pendik, Ümraniye ve daha fazlası
|Süre
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|0–1 saat
|80 TL
|110 TL
|1–2 saat
|110 TL
|140 TL
|2–4 saat
|130 TL
|170 TL
|4–8 saat
|170 TL
|220 TL
|8–12 saat
|210 TL
|260 TL
|12–24 saat
|310 TL
|370 TL
Yol Kenarı Park Ücretleri (Aynı İlçeler)
|Süre
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|0–1 saat
|90 TL
|120 TL
|1–2 saat
|120 TL
|160 TL
|Günlük
|240 TL
|320 TL
|Her ek saat
|35 TL
|50 TL
En Uygun Fiyatlı İlçeler
Adalar, Çatalca, Şile, Silivri gibi dış ilçelerde 2026 yılı için belirlenen yeni ücretler şu şekildedir:
|Süre
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|0–1 saat
|60 TL
|80 TL
|1–2 saat
|70 TL
|90 TL
|2–4 saat
|90 TL
|110 TL
|4–8 saat
|110 TL
|140 TL
|8–12 saat
|160 TL
|210 TL
|12–24 saat
|200 TL
|260 TL
- İSPARK ücretlerine zam mı geldi? Evet, 2026 yılı için İSPARK otopark ücretlerine yüzde 62,5’e varan zam yapıldı.
- Yeni İSPARK tarifesi ne zaman yürürlüğe giriyor? Yeni ücretler 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.
- En pahalı İSPARK otoparkları nerede? Fatih-Tarihi Yarımada ve Kadıköy-Rıhtım bölgesi en yüksek tarifelerin uygulandığı yerlerdir.
- Yol kenarı park ücretleri ne kadar oldu? Bölgeye göre değişmekle birlikte 90 TL–220 TL aralığında başlamaktadır.
- İSPARK fiyatları ilçelere göre değişiyor mu? Evet, fiyatlar konuma ve otopark türüne göre farklılık göstermektedir.