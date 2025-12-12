İSPARK Ücretleri: Güncel 2026 İSPARK Saatlik Ücret Tarifesi

İstanbul genelinde milyonlarca sürücünün merakla takip ettiği İSPARK otopark ücretleri için 2026 yılında geçerli olacak yeni tarife belli oldu. Yüzde 62,5’e varan zam ile birlikte tüm ilçelerde saatlik ve günlük park ücretleri güncellendi. Peki yeni İSPARK ücretleri ne kadar oldu? 1 Ocak 2026’dan itibaren hangi bölgede hangi fiyat uygulanacak? İşte sürücülerin yakından takip ettiği detaylar…

İSPARK OTOPARK ZAMLARI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

İSPARK'ın yeni ücret tarifesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Zamlı tarifeler hem kapalı hem açık otoparklarda, ayrıca yol kenarı otoparklarında uygulanacak.

2026 İSPARK OTOPARK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Aşağıda bölgeler ve otopark türlerine göre ayrıntılı fiyat listeleri yer almaktadır. Tüm veriler İBB Meclisi’nde kabul edilen zam teklifine göre düzenlenmiştir.

Fatih – Tarihi Yarımada ve Kadıköy – Rıhtım Bölgesi: Kapalı & Açık Otopark Tarifesi

Süre Eski Fiyat Yeni Fiyat (2026) 0–1 saat 150 TL 200 TL 1–2 saat 180 TL 240 TL 2–4 saat 220 TL 300 TL 4–8 saat 275 TL 380 TL 8–12 saat 350 TL 450 TL 12–24 saat 500 TL 550 TL

Fatih – Tarihi Yarımada ve Kadıköy – Rıhtım: Yol Kenarı Park Ücretleri

Süre Eski Fiyat Yeni Fiyat 0–1 saat 150 TL 220 TL 1–2 saat 200 TL 300 TL Günlük Ücret 400 TL 650 TL Her ek saat 50 TL 60 TL

Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar: Kapalı & Açık Otopark Ücretleri

Süre Eski Fiyat Yeni Fiyat 0–1 saat 100 TL 140 TL 1–2 saat 130 TL 180 TL 2–4 saat 160 TL 230 TL 4–8 saat 200 TL 280 TL 8–12 saat 260 TL 370 TL 12–24 saat 400 TL 450 TL

Aynı İlçelerde Yol Kenarı Park Ücretleri

Süre Eski Fiyat Yeni Fiyat 0–1 saat 120 TL 170 TL 1–2 saat 150 TL 220 TL Günlük 300 TL 500 TL Her ek saat 40 TL 50 TL

Diğer İlçeler: Ataşehir, Bakırköy, Zeytinburnu, Pendik, Ümraniye ve daha fazlası

Süre Eski Fiyat Yeni Fiyat 0–1 saat 80 TL 110 TL 1–2 saat 110 TL 140 TL 2–4 saat 130 TL 170 TL 4–8 saat 170 TL 220 TL 8–12 saat 210 TL 260 TL 12–24 saat 310 TL 370 TL

Yol Kenarı Park Ücretleri (Aynı İlçeler)

Süre Eski Fiyat Yeni Fiyat 0–1 saat 90 TL 120 TL 1–2 saat 120 TL 160 TL Günlük 240 TL 320 TL Her ek saat 35 TL 50 TL

En Uygun Fiyatlı İlçeler

Adalar, Çatalca, Şile, Silivri gibi dış ilçelerde 2026 yılı için belirlenen yeni ücretler şu şekildedir:

Süre Eski Fiyat Yeni Fiyat 0–1 saat 60 TL 80 TL 1–2 saat 70 TL 90 TL 2–4 saat 90 TL 110 TL 4–8 saat 110 TL 140 TL 8–12 saat 160 TL 210 TL 12–24 saat 200 TL 260 TL