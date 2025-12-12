Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İSPARK Ücretleri: Güncel 2026 İSPARK Saatlik Ücret Tarifesi

İstanbul’da araç sahiplerini yakından ilgilendiren İSPARK 2026 otopark tarifesi açıklandı. Yeni yılda geçerli olacak ücretler, bazı bölgelerde yüzde 62,5’e varan artışlarla güncellendi. Sürücüler “İSPARK ücretleri ne kadar oldu?” sorusuna yanıt ararken, ilçelere ve otopark türlerine göre tüm güncel fiyatlar netleşti. İşte 2026 İSPARK fiyat listesi ve detaylar…

BirBilgi
  • 12.12.2025 14:57
  • Giriş: 12.12.2025 14:57
  • Güncelleme: 12.12.2025 14:57
İSPARK Ücretleri: Güncel 2026 İSPARK Saatlik Ücret Tarifesi

İstanbul genelinde milyonlarca sürücünün merakla takip ettiği İSPARK otopark ücretleri için 2026 yılında geçerli olacak yeni tarife belli oldu. Yüzde 62,5’e varan zam ile birlikte tüm ilçelerde saatlik ve günlük park ücretleri güncellendi. Peki yeni İSPARK ücretleri ne kadar oldu? 1 Ocak 2026’dan itibaren hangi bölgede hangi fiyat uygulanacak? İşte sürücülerin yakından takip ettiği detaylar…

İSPARK OTOPARK ZAMLARI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

İSPARK'ın yeni ücret tarifesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Zamlı tarifeler hem kapalı hem açık otoparklarda, ayrıca yol kenarı otoparklarında uygulanacak.

2026 İSPARK OTOPARK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Aşağıda bölgeler ve otopark türlerine göre ayrıntılı fiyat listeleri yer almaktadır. Tüm veriler İBB Meclisi’nde kabul edilen zam teklifine göre düzenlenmiştir.

Fatih – Tarihi Yarımada ve Kadıköy – Rıhtım Bölgesi: Kapalı & Açık Otopark Tarifesi

SüreEski FiyatYeni Fiyat (2026)
0–1 saat150 TL200 TL
1–2 saat180 TL240 TL
2–4 saat220 TL300 TL
4–8 saat275 TL380 TL
8–12 saat350 TL450 TL
12–24 saat500 TL550 TL

Fatih – Tarihi Yarımada ve Kadıköy – Rıhtım: Yol Kenarı Park Ücretleri

SüreEski FiyatYeni Fiyat
0–1 saat150 TL220 TL
1–2 saat200 TL300 TL
Günlük Ücret400 TL650 TL
Her ek saat50 TL60 TL

Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar: Kapalı & Açık Otopark Ücretleri

SüreEski FiyatYeni Fiyat
0–1 saat100 TL140 TL
1–2 saat130 TL180 TL
2–4 saat160 TL230 TL
4–8 saat200 TL280 TL
8–12 saat260 TL370 TL
12–24 saat400 TL450 TL

Aynı İlçelerde Yol Kenarı Park Ücretleri

SüreEski FiyatYeni Fiyat
0–1 saat120 TL170 TL
1–2 saat150 TL220 TL
Günlük300 TL500 TL
Her ek saat40 TL50 TL

Diğer İlçeler: Ataşehir, Bakırköy, Zeytinburnu, Pendik, Ümraniye ve daha fazlası

SüreEski FiyatYeni Fiyat
0–1 saat80 TL110 TL
1–2 saat110 TL140 TL
2–4 saat130 TL170 TL
4–8 saat170 TL220 TL
8–12 saat210 TL260 TL
12–24 saat310 TL370 TL

Yol Kenarı Park Ücretleri (Aynı İlçeler)

SüreEski FiyatYeni Fiyat
0–1 saat90 TL120 TL
1–2 saat120 TL160 TL
Günlük240 TL320 TL
Her ek saat35 TL50 TL

En Uygun Fiyatlı İlçeler

Adalar, Çatalca, Şile, Silivri gibi dış ilçelerde 2026 yılı için belirlenen yeni ücretler şu şekildedir:

SüreEski FiyatYeni Fiyat
0–1 saat60 TL80 TL
1–2 saat70 TL90 TL
2–4 saat90 TL110 TL
4–8 saat110 TL140 TL
8–12 saat160 TL210 TL
12–24 saat200 TL260 TL
  • İSPARK ücretlerine zam mı geldi? Evet, 2026 yılı için İSPARK otopark ücretlerine yüzde 62,5’e varan zam yapıldı.
  • Yeni İSPARK tarifesi ne zaman yürürlüğe giriyor? Yeni ücretler 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.
  • En pahalı İSPARK otoparkları nerede? Fatih-Tarihi Yarımada ve Kadıköy-Rıhtım bölgesi en yüksek tarifelerin uygulandığı yerlerdir.
  • Yol kenarı park ücretleri ne kadar oldu? Bölgeye göre değişmekle birlikte 90 TL–220 TL aralığında başlamaktadır.
  • İSPARK fiyatları ilçelere göre değişiyor mu? Evet, fiyatlar konuma ve otopark türüne göre farklılık göstermektedir.
BirGün'e Abone Ol