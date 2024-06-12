İSPARK ücretlerine yüzde 35 zam

İBB Meclisi'nde kabul edilen yeni tarifeyle İSPARK ücretlerine yüzde 35'e varan zam yapıldı. Bir saatlik otopark ücreti 52 liradan 70 liraya çıktı.

İBB Meclisi'nde komisyon raporları görüşülerek oylamaya sunuldu. İSPARK ücret tarifelerine yüzde 35'e varan zam içeren 'Revize Ücret Tarifesi' oy çokluğu ile kabul edildi.

YENİ TARİFİ

Yeni tarifeyle birinci ve ikinci bölgede bir saatlik otopark ücreti 52 liradan 70 liraya, bir günlük otopark ücreti de 202 liradan 270 liraya çıktı. Adalar, Arnavutköy, Çatalca, Esenler’i kapsayan üçüncü bölgede bir saatlik ücret 36 liradan 50 liraya, bir günlük ücret 146 liradan 195 liraya yükseldi.

Otomobillerin orman ve mesire alanlarına giriş-çıkış ücreti 104 liradan 141 liraya, bir saatlik bisiklet kiralama ücreti 22 liradan 44 liraya, bir saatlik tekne bağlama ücreti de 844 liradan bin 140 liraya çıktı