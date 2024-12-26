İSPARK’ın dev otoparkı bazı kolonlardaki çatlaklar nedeniyle kapatıldı
İstanbul Beyoğlu’nda İSPARK’a ait 1005 araç kapasiteli Tepebaşı otoparkı, binanın bazı kolonlarında görülen çatlaklar nedeniyle kapatıldı. İBB tarafından yapılan açıklamada, “İlgili uzman ekiplerce belirlenecek eylem planı kapsamında söz konusu yapıya ilişkin gerekli tüm önlemler hızla alınacaktır” ifadeleri kullanıldı.
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan İSPARK’a ait Tepebaşı otoparkında, binanın bazı kısımlarında çatlaklar olduğu görüldü. Bunun üzerine otoparka yeni araç girişi kapatıldı.
1005 araç kapasiteli dev otoparkta bulunan araçların tamamının sahipleri tarafından alınmasının ardından binanın tadilata alınacağı öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) resmi sosyal medya hesabında konu ile ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Dün ve bugün Beyoğlu Tepebaşı Otoparkı’nda birkaç noktada gözlemlenen deformasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı olarak bina ve otoparkın boşaltılması kararı alınmıştır. İlgili uzman ekiplerce belirlenecek eylem planı kapsamında söz konusu yapıya ilişkin gerekli tüm önlemler hızla alınacaktır. Süreç boyunca gelişmelerle ilgili olarak kamuoyu bilgilendirilecektir” ifadeleri kullanıldı.
Dün ve bugün Beyoğlu Tepebaşı Otoparkı’nda birkaç noktada gözlemlenen deformasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı olarak bina ve otoparkın boşaltılması kararı alınmıştır.— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) December 25, 2024
İlgili uzman ekiplerce belirlenecek eylem planı kapsamında söz konusu yapıya ilişkin gerekli tüm önlemler hızla…