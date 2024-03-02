Isparta Belceğiz Göleti yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Isparta Belceğiz Göleti'nin yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştığını açıkladı.

Son yağışlar ile birlikte Isparta Şarkikaraağaç Belceğiz Göleti'nin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirten Balta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Su varsa, hayat var. Tamamladığımız depolama tesislerimiz bir yandan vatandaşlarımıza içme suyu ve toprağımıza can suyu olurken, diğer yandan ülkemizin ekonomik, sanayi ve tarımsal kalkınmasında büyük faydaları olan yapılardır." ifadelerine yer verdi.