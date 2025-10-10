Isparta Belediye Başkanı kim ve Isparta hangi partide? Şükrü Başdeğirmen kimdir? (2025 güncel)

Isparta'da yerel seçimlerinin ardından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen oldu. Belediye yönetimi AKP'dedir.

ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN KİMDİR? (KISA BİYOGRAFİ)

7 Ocak 1962’de Isparta’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Isparta’da tamamladı. İşletme eğitiminin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.

30 yılı aşkın süredir inşaat ve inşaat malzemeleri ticaretinin yanı sıra gıda, hayvancılık ve enerji sektörlerinde iş yaşamını sürdürüyor. Bir dönem belediye meclis üyeliği yaptı; 2001’den itibaren Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nda çeşitli görevlerde bulundu ve 2013’ten itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

TOBB Konsey Üyeliği, ICC Türkiye Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclisi ve BAKA Yönetim Kurulu gibi görevlerde yer aldı.

Orta düzey İngilizce bilmektedir; evli ve iki çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 ve 31 Mart 2024’te AKP’den Isparta Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2024 ISPARTA SEÇİM SONUCU (OY ORANLARI)

Sıra Aday Parti Oy Oranı Oy Sayısı 1 Şükrü Başdeğirmen AKP %41,95 54.433 2 Atakan Yazgan CHP %21,10 27.386 3 Ahmet Tural İYİ Parti %17,68 22.944 4 Yusuf Ziya Günaydın MHP %10,11 13.118 5 Gökmen Hakkı Gökmenoğlu Zafer Partisi %4,08 5.302 6 Mustafa Aydemir Yeniden Refah %2,31 3.010 31 Mart 2024 Isparta Belediye Başkanlığı resmî seçim sonuçları (özet).

SIK SORULAN SORULAR (FAQ)

Isparta Belediye Başkanı kimdir? Şükrü Başdeğirmen.

Isparta Belediyesi hangi parti tarafından yönetiliyor? AKP.

Seçim hangi oy oranıyla sonuçlandı? Şükrü Başdeğirmen %41,95 (54.433) oyla birinci oldu; diğer adayların oran ve oyları tabloda yer alıyor.