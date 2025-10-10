Giriş / Abone Ol
Isparta’da 31 Mart 2024 seçimlerini AKP adayı Şükrü Başdeğirmen %41,95 (54.433) oyla kazandı; CHP’li Atakan Yazgan %21,10 (27.386), İYİ Partili Ahmet Tural %17,68 (22.944) oy aldı. Başkanın biyografisi, parti bilgisi ve ayrıntılı sonuçlar haberimizde.

Isparta Belediye Başkanı kim ve Isparta hangi partide? Şükrü Başdeğirmen kimdir? (Isparta yerel seçim sonucu)

Isparta Belediyesi, 31 Mart 2024’te AK Parti yönetiminde kaldı. Sandıkta Şükrü Başdeğirmen %41,95 (54.433) oyla birinci oldu. Kısa biyografi ve ayrıntılı oy dağılımı ise şöyle:

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI KİM VE ISPARTA HANGİ PARTİDE?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen oldu. Belediye yönetimi AKP'dedir.

ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN KİMDİR? (KISA BİYOGRAFİ)

7 Ocak 1962’de Isparta’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Isparta’da tamamladı. İşletme eğitiminin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.

30 yılı aşkın süredir inşaat ve inşaat malzemeleri ticaretinin yanı sıra gıda, hayvancılık ve enerji sektörlerinde iş yaşamını sürdürüyor. Bir dönem belediye meclis üyeliği yaptı; 2001’den itibaren Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nda çeşitli görevlerde bulundu ve 2013’ten itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

TOBB Konsey Üyeliği, ICC Türkiye Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclisi ve BAKA Yönetim Kurulu gibi görevlerde yer aldı.

Orta düzey İngilizce bilmektedir; evli ve iki çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 ve 31 Mart 2024’te AKP’den Isparta Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2024 ISPARTA SEÇİM SONUCU (OY ORANLARI)

SıraAdayPartiOy OranıOy Sayısı
1Şükrü BaşdeğirmenAKP%41,9554.433
2Atakan YazganCHP%21,1027.386
3Ahmet TuralİYİ Parti%17,6822.944
4Yusuf Ziya GünaydınMHP%10,1113.118
5Gökmen Hakkı GökmenoğluZafer Partisi%4,085.302
6Mustafa AydemirYeniden Refah%2,313.010
31 Mart 2024 Isparta Belediye Başkanlığı resmî seçim sonuçları (özet).

SIK SORULAN SORULAR (FAQ)

Isparta Belediye Başkanı kimdir?

Şükrü Başdeğirmen.

Isparta Belediyesi hangi parti tarafından yönetiliyor?

AKP.

Seçim hangi oy oranıyla sonuçlandı?

Şükrü Başdeğirmen %41,95 (54.433) oyla birinci oldu; diğer adayların oran ve oyları tabloda yer alıyor.

Şükrü Başdeğirmen’in mesleki-sivil geçmişinde öne çıkanlar neler?

İnşaat ve ilgili sektörlerde uzun süreli girişimcilik; Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı; TOBB, ICC Türkiye, Avrupa İşletmeler Meclisi ve BAKA’da görevler; kentte eğitim odaklı sosyal projelere öncülük.

