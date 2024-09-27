Isparta Belediye Başkanı'nın kızı Mürüvvet Başdeğirmen hayatını kaybetti

Isparta'da 1.5 yıl önce gezintiye çıktığı attan düşerek ağır yaralanan ve beyin kanaması teşhisiyle Süleyman Demirel Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mürüvvet Başdeğirmen (35), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre Başdeğirmen'in cenazesinin yarın öğle namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı olan Mürüvvet Başdeğirmen, 13 Mayıs 2023'te Deregümü köyündeki çiftlikten aldığı atıyla gezintiye çıktığı sırada attan düşmüş, sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.