Isparta'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Mehmet Çetin'in kullandığı 01 ATG 940 plakalı otomobil ile Ali Yılmaz yönetimindeki 32 AE 444 plakalı otomobil, Sorkuncak mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Raziye Kura'nın (54) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Songül (50) ve Ayça Çetin (19), Neşe (36), Mevlüt (35), Ömer (11), Ramazan (7) ve Muhammer Kura (14), sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Bu arada Mehmet Çetin'in CHP Adana İl Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.