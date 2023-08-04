Isparta'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2'si çocuk 9 yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Eğirdir-Gelendost yolu Yeşilköy mevkisinde meydana geldi.

Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 4 otomobil çarpıştı. Araçlardan birinin elma bahçesine uçtuğu kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı.

İhbarla kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'si çocuk 4'ü Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne, diğerleri ise Gelendost Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.