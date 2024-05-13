Isparta'da 6 katlı apartman dairesinde patlama: 1 yaralı, bina mühürlendi

Isparta'da Keçeci Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın zemin katındaki dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinde gaz kokusu tespit edildi. Güvenlik gerekçesiyle bina tahliye edilerek gaz kaçağı tespit edilene kadar mühürlendi. Patlamada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Isparta'da 6 katlı apartmanın zemin katındaki dairede meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Kepeci Mahallesi 1216 Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın zemin katındaki dairede, saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren komşular, yaralanan uzman çavuş Furkan Şeker'i dışarı çıkardı.

Sağlık ekibine teslim edilen ve vücudunda yanık oluşan Furkan Şeker tedavi için Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'e götürüldü.

Patlama sırasında basınçla birlikte dairede bulunan duvarların göçtüğü ve kapıların yerinden söküldüğü, eşyaların da zarar gördüğü belirlendi. Üst katlarda bulunan dairelerin de hasar gördüğü patlama ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

Olay yerine gelen Isparta Valisi Aydın Baruş da patlama ile ilgili incelemelerde bulundu.

BİNA TAHLİYE EDİLİP MÜHÜRLENDİ

Öte yandan ekipler tarafından patlamaya müdahalede bulunulurken, güvenlik gerekçesiyle bina tahliye edildi ve gaz kaçağı tespit edilene kadar mühürlendi.