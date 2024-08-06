Isparta'da AKP ilçe başkanı ve yönetim kurulu istifa etti

Isparta'da AKP Eğirdir İlçe Başkanı Süleyman Tezcan ve yönetim kurulu, 5 Ağustos itibarıyla istifa ettiklerini duyurdu. Tezcan, yaptığı açıklamada istifa gerekçesine yer vermedi.

Isparta’nın Eğirdir ilçesi AKP İlçe Başkanı Süleyman Tezcan ve yönetim kurulu üyeleri partisinden istifa ettiklerini duyurdu.

Yerel seçimlerin ardından partilerde başlayan istifa dalgası sürüyor. Bu kez de Isparta'da AKP'li ilçe yönetimi istifa ettiğini açıkladı.

AKP Eğirdir İlçe Başkanı Süleyman Tezcan, istifaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte partisinden istifa ettiklerini belirtti.

İstifa gerekçesine ilişkin bilgi vermeyen Tezcan'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Yürütmekte olduğumuz Eğirdir AK Parti ilçe başkanlığı ve yönetim kurulu üyeleri olarak 05 Ağustos tarihi itibariyle istifa ettiğimizi kamu oyuna saygı ile duyururuz. Görev yaptığımız süre zarfında il başkanımız Furkan Cem Er, geçmiş dönem il başkanımız Serkan Keskin, milletvekillerimiz Mehmet Uğur Gökgöz, Osman Zabun’a, geçmiş dönem milletvekillerimiz Süreyya Sadi Bilgiç, Recep Özel’e, geçmiş dönem Belediye Başkanımız Veli Gök ve ekibine, geçmiş dönem İl Genel Meclis üyeleri Sezgin Özdoğancı, Süleyman Sarpdağ ve Eyüp Doğan’a ilçe çalışmalarımızdaki yapmış oldukları desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunarız. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde Eğirdir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Özer ve ekibine, İl Genel Meclis Üyeliğine seçilen Mehmet Fesci’ye, Sarıidris Belediye Başkanı Ali Osman Özdemir ve ekibine, bundan sonraki hayırlı çalışmalarında başarılar dileriz."