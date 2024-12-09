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Isparta'da askeri helikopter düştü: 4 asker hayatını kaybetti

Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Isparta Valisi Abdullah Erin, kazada 4 personelin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Güncel
  • 09.12.2024 11:31
  • Giriş: 09.12.2024 11:31
  • Güncelleme: 09.12.2024 11:48
Kaynak: DHA
Isparta'da askeri helikopter düştü: 4 asker hayatını kaybetti

Isparta'da Kara Havacılık Okulu'na ait askeri helikopter, Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına düştü. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düştüğü bilgisini aldıklarını belirterek, belediyenin itfaiye ve arama-kurtarma tüm ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini açıkladı.

Başkan Başdeğirmen, arama-kurtarma ekiplerinin yola çıktığını ve bilgi beklediklerini de kaydetti. Başdeğirmen, helikopterdeki personel sayısına yönelik henüz bilgi olmadığını söyledi.

VALİ ERİN: 4 PERSONEL ŞEHİT OLDU

Isparta Valisi Abdullah Erin, eğitim uçuşu sırasında düşen helikopterde bulunan 4 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi. Erin, kayıp bir askeri arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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