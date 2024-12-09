Isparta'da askeri helikopter düştü: 6 asker hayatını kaybetti

Isparta Valisi Abdullah Erin, eğitim uçuşu sırasında bir askeri helikopterin düştüğünü, 6 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi. MSB, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen personelin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Isparta'da Kara Havacılık Okulu'na ait askeri helikopter, Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına düştü. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düştüğü bilgisini aldıklarını belirterek, belediyenin itfaiye ve arama-kurtarma tüm ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini açıkladı.

Başkan Başdeğirmen, arama-kurtarma ekiplerinin yola çıktığını ve bilgi beklediklerini de kaydetti.

Fotoğraf: DHA

TUĞGENERAL İSA BAYDİLLİ DE YAŞAMINI YİTİRENLER ARASINDA

Isparta Valisi Abdullah Erin, eğitim uçuşu sırasında düşen helikopterde bulunan 4 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi. Erin, kayıp bir askeri arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

İlerleyen dakikalarda bir açıklama daha yapan Erin kayıp askere ulaşıldığını, can kaybının 5'e yükseldiğini bildirdi. Erin ayrıca 1 personelin de ağır yaralı olduğunu, yaralanan askerin hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.

İlerleyen dakikalarda yaralı askerin de hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

Kazada hayatını kaybedenler arasında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de olduğu öğrenildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Kazaya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), yapılan açıklamada Isparta'da eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 5 personelin yaşamını yitirdiği, 1 personelin ise ağır yaralandığı bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Isparta'da eğitim uçuşu yapan bir UH-1 tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramış, 5 personelimiz şehit olmuştur. Kazada 1 personelimiz de ağır yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz."

MSB, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen personelimiz kurtarılamayarak can kaybının 6'ya yükseldiğini kaydetti.