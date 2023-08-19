Isparta'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Isparta'da Afgan uyruklu 3 kişi arasında çıkan bıçakla kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.T. ve F.T. kardeşler, aralarında husumet bulunan Afgan uyruklu bir kişiyle Valilik önünde tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.T. ve F.T'yi bıçakla yaralayan saldırgan kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.