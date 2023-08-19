Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Isparta'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 19.08.2023 20:47
  • Giriş: 19.08.2023 20:47
  • Güncelleme: 19.08.2023 20:47
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Isparta'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Isparta'da Afgan uyruklu 3 kişi arasında çıkan bıçakla kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.T. ve F.T. kardeşler, aralarında husumet bulunan Afgan uyruklu bir kişiyle Valilik önünde tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.T. ve F.T'yi bıçakla yaralayan saldırgan kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BirGün'e Abone Ol