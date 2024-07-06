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Isparta'da devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı

Isparta'da seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 06.07.2024 11:32
  • Giriş: 06.07.2024 11:32
  • Güncelleme: 06.07.2024 11:33
Kaynak: AA
Isparta'da devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı

Deregümü yolunda, Mustafa N. (18) yönetimindeki 32 ACU 619 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu düşerek yola savruldu.

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Mustafa N. Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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