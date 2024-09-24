Isparta'da dolu elma bahçelerini vurdu

Isparta'nın Senirkent ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle yaklaşık 16 bin dekar elma bahçesinde zarar oluştu.

Vali Aydın Baruş, TARSİM ile gerekli görüşmelerin gerçekleştirilerek, zarar gören sigortalı çitçilerin işlemlerinin hızlandırıldığını söyledi.

Türkiye'nin elma bahçesi Isparta'da kısa süre önce başlayan hasat döneminde, üreticiler dolu afetiyle karşı karşıya kaldı.

Senirkent ilçesi ve Büyükkabaca beldesinde geçen cumartesi öğleden sonra başlayan dolu, elma bahçelerinde zarara neden oldu. Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.