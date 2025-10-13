Giriş / Abone Ol
  • 13.10.2025 15:04
Kaynak: AA
Isparta'da domuz sürüsüne çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Gönen ilçesinde otomobilin domuz sürüsüne çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Erol K'nin (51) kullandığı 32 MKR 54 plakalı otomobil, Isparta-Afyonkarahisar kara yolu İğdecik köyü mevkisinde domuz sürüsüne çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

