Isparta'da eli banyo giderine sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı

  • 11.11.2025 21:50
Kaynak: AA
ISPARTA (AA) - Isparta'da eli banyo giderine sıkışan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mert K'nin eli, kaldığı yurdun banyosunda gider kısmına sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, çalışma sonucu Mert K'nin elini sıkıştığı yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Mert K'nin durumunun iyi olduğu belirlendi.

