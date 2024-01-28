Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Isparta'da evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Ajans Haberleri
  • 28.01.2024 22:50
  • Giriş: 28.01.2024 22:50
  • Güncelleme: 29.01.2024 00:49
Kaynak: AA
Isparta'da evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Isparta'da otomobilin bir evin duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

H.C.Ç'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı köyünde bir evin duvarına çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü H.C.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Gelendost Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kaza anı bölgedeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

BirGün'e Abone Ol