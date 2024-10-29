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Isparta'da fener alayı düzenlendi

Isparta'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Ajans Haberleri
  • 29.10.2024 23:50
  • Giriş: 29.10.2024 23:50
  • Güncelleme: 29.10.2024 23:50
Kaynak: AA
Isparta'da fener alayı düzenlendi

Isparta Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar, protokol üyeleriyle beraber ellerinde bayrak ve fenerlerle Valilik önüne yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programa, Isparta Valisi Abdullah Erin, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Isparta Belediyesi mehter takımının gösterisinin ardından son buldu.

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