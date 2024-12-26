Isparta'da hastanın karnından 13 kilogramlık kitle çıkarıldı

Isparta'da karnından 13 kilogramlık kitle çıkarılan 68 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu.

Kentte yaşayan Mustafa Tutam, halsizlik, bulantı ve karında şişkinlik şikayetiyle Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvurdu.

Tetkiklerde hastanın karnında kitle tespit edildi.

Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alim Koşar ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla hastanın karnından 13 kilogramlık kitle çıkarıldı.

Koşar, yaptığı açıklamada, 30 yıllık meslek hayatında gördüğü en büyük kitle olduğunu ifade etti.

Kitlenin 35-40 santimetre civarında olduğunu belirten Koşar, bu tür durumlarda tek tedavinin cerrahi müdahaleyle kitleyi tamamen çıkarmak olduğunu söyledi.

Riskli bir ameliyat olduğundan bahseden Koşar, şu bilgileri verdi:

"Çünkü tüm karnı dolduran, tüm organlar ve damarlarla iç içe olan bir kitleydi. Organlara zarar vermeden, ciddi kanamaya sebep olmadan çıkarmak ve kitleyi tamamen temizlemek çok önemliydi. Bu tür kitlelerin cerrahisi, alanında uzman tecrübeli ekip gerektirir. Bunlar ciddi komplikasyonlara açık olan ameliyatlardır. Kitleyi bütün halde ve hiçbir parça bırakmadan başarılı ameliyatla aldık. Sorunsuz operasyon gerçekleştirdik."

Sağlığına kavuşan Tutam ise ameliyattan sonra şikayetlerinin geçtiğini belirterek, operasyonu yapan ekibe teşekkür etti.