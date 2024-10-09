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Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı

Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan aralarında İran uyruklu şüphelilerinde bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

Yurt
  • 09.10.2024 19:15
  • Giriş: 09.10.2024 19:15
  • Güncelleme: 09.10.2024 19:17
Kaynak: AA
Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı
FOTOĞRAF: AA

Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan aralarında İran uyruklu şüphelilerinde bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde aralarında önceden husumet bulunan ve çıkan silahlı kavgada sonucu gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden E.H, H.H, E.C, E.P, M.A.K, A.Y. ve İran uyruklu H.T, A.A, S.H. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

OLAY

7 Ekim'de iki grup arasında önceden husumet nedeniyle silahlı kavga çıkmış, yaralananın olmadığı olayda 9 kişi gözaltına alınmıştı.

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