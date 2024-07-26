Isparta'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ahmet B'nin kullandığı 32 FGS 352 plakalı kamyonet, Isparta-Konya kara yolu Koruyaka mevkiinde Mustafa Ali G. idaresindeki 32 FL 815 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobildeki sürücü ile Hülya G. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.