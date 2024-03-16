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Isparta'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Isparta'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 16.03.2024 16:39
  • Giriş: 16.03.2024 16:39
  • Güncelleme: 16.03.2024 16:39
Kaynak: AA
Isparta'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Osman K. idaresindeki 32 FJ 156 plakalı kamyonet, Davraz Mahallesi Dostpet Kavşağı mevkisinde Fatih Emre S. yönetimindeki 32 HE 626 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Fatih Emre S. ve otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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