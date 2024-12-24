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Isparta'da minibüs park halindeki otomobile çarptı

Ajans Haberleri
  • 24.12.2024 15:14
  • Giriş: 24.12.2024 15:14
  • Güncelleme: 24.12.2024 15:14
Kaynak: DHA
Isparta'da minibüs park halindeki otomobile çarptı

Isparta'da seyir halindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda park halindeki otomobile çarptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Hasan K. yönetimindeki 32 FG 060 plakalı minibüs, yolun sağ tarafında park halinde olan otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobil, kaldırım üzerinde bulunan aydınlatma direğini yıktı. Kazada yaralanan olmadı.

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