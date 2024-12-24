Isparta'da minibüs park halindeki otomobile çarptı
Kaynak: DHA
Isparta'da seyir halindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda park halindeki otomobile çarptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Hasan K. yönetimindeki 32 FG 060 plakalı minibüs, yolun sağ tarafında park halinde olan otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobil, kaldırım üzerinde bulunan aydınlatma direğini yıktı. Kazada yaralanan olmadı.