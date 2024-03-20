Isparta'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Isparta'nın Gelendost ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Ekrem D'nin (66) kullandığı 07 L 6386 plakalı otomobil, Madenli-Bağıllı köylerini bağlayan yolda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü Ekrem D'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ağır yaralanan Gülizar D. (67) ve Muharrem U. (70) Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.