Isparta'da şiddetli yağış etkili oldu

Isparta'da aniden bastıran kuvvetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Dün, saat 17.00 sıralarında kuvvetli rüzgarla birlikte başlayan sağanak bir anda doluya dönüştü. Fındık büyüklüğünde yağan dolu cadde ve sokakları dereye dönüştürdü. Trafikte olan araç sürücüleri zor anlar yaşarken bazı araçlar yolda kaldı. İstanbul Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Karayolları Kavşağı, Keresteciler Sitesi önü, Miryokefalon Kavşağında su birikmesi sonucu trafik durdu. Trafik ekipleri ve belediye ekipleri trafiğin açılması için çalışma yaptı.