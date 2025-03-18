Isparta'da Somalili askerler arasında futbol kavgası: 24 yaralı

Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında futbol maçı sonrasında çıkan kavgada 24 asker yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, General İhsan Alper Kışlası'nda eğitim gören Somalili askerler arasında futbol maçı sonrasında kavga çıktığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre 24 Somalili askerin yaralandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz merkezinde bulunan General İhsan Alper Kışlası'nda eğitim gören Somalili askerler arasında, futbol maçı sonrasında çıkan kavga sonucunda ilk belirlemelere göre 24 Somali uyruklu asker yaralanmıştır. Yaralılar, ilimizdeki hastanelerde tedavi altına alınmış olup, biri dışında diğerlerinin sağlık durumları iyidir. Kışlada şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. İdari ve adli tahkikat ilgili kurumlar tarafından yürütülmektedir."