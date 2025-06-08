Isparta'da sulama havuzuna düşen 'çocuk işçi' hayatını kaybetti
Isparta'nın Uluborlu ilçesinde dün, Ahmet Ay isimli 'çocuk işçi', seralarda sulama için kullanılan 3 metrelik havuza düştü. Havuzdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan çocuk öldü.
Kaynak: AA
Isparta'nın Uluborlu ilçesinde sulama havuzuna düşen 'çocuk işçi' hastanede yaşamını yitirdi.
Namazgah Mahallesi Yeşilköy Sokak'ta Ahmet Ay (17), seralarda sulama için kullanılan 3 metrelik havuza düştü.
Çocuk, kaldırıldığı Uluborlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Ahmet Ay'ın, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinden ailesiyle 'tarım işçisi' olarak kente geldiği öğrenildi.
Ay'ın cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya götürüldü.
Isparta'nın Uluborlu ilçesinde Ahmet Ay, dün seralarda sulama için kullanılan 3 metrelik havuza düşmüş, sağlık ekiplerince Uluborlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.