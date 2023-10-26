Isparta'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Isparta'da tefecilik yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, pos cihazı kullanarak tefecilik yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde 2 pos cihazı, 7 gümrük kaçağı cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ve suça konu olan evrak ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.A, E.A, M.A, Y.U ve M.Ç. gözaltına alındı.

İncelemelerde şüphelilerin 18 bin 66 işlemle 270 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi.

Şüphelilerden M.Ç. savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A ve E.A tutuklandı, M.A ve Y.U. adli kontrol şartıyla salıverildi.