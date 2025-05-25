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Isparta'da tur otobüsü şarampole devrildi: 16 yaralı

Isparta’da günübirlik geziye katılanları taşıyan tur otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 16 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Güncel
  • 25.05.2025 10:12
  • Giriş: 25.05.2025 10:12
  • Güncelleme: 25.05.2025 10:14
Kaynak: DHA
Isparta'da tur otobüsü şarampole devrildi: 16 yaralı

Isparta'da günübirlik geziye katılanları taşıyan tur otobüsünün şarampole devrildiği kazada 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Isparta- Afyon kara yolunun 25'inci kilometresi Baladız köyü kavşağında meydana geldi.

Günübirlik geziye katılanları taşıyan tur otobüsü, şoförün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yönlendirme levhalarını devirerek, şarampole devrildi.

Kazada, 16 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yolcuların bir kısmı otobüsün camlarını kırıp dışarı çıktı.

Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Isparta'daki hastanelere kaldırıldı.

Otobüsün çekiciyle kaldırılması sırasında yol bir süre ulaşıma kapandı.

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