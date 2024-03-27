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Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 27.03.2024 23:23
  • Giriş: 27.03.2024 23:23
  • Güncelleme: 27.03.2024 23:23
Kaynak: AA
Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Ekiplerce, bir adrese düzenlenen operasyonda 3 bin 200 gram bonzai emdirilmiş kağıt, 65 gram esrar, 3 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

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