Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Isparta'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Ajans Haberleri
  • 26.02.2026 13:11
  • Giriş: 26.02.2026 13:11
  • Güncelleme: 26.02.2026 13:11
Kaynak: AA
Isparta'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

ISPARTA (AA) - Isparta'daki Kovada Gölü Milli Parkı'nda kurulan fotokapanlarla yaban hayvanlarının görüntüleri kaydedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, fotokapanlara yansıyan yaban keçisi, yılkı atları, kurt, sincap ve geyik gibi hayvanların görüntüleri paylaşıldı.

Paylaşımda, "Kovada Gölü Milli Parkı'ndan büyüleyici kareler. Fotokapan çalışmalarıyla yaban hayatı envanterimizi güncelliyor, doğanın gizli kahramanlarını yakından takip ediyoruz. Yaban keçisi, geyik, yılkı atı ve daha fazlası. Doğal mirasımızı korumak için sahadayız." ifadelerine yer verildi.

BirGün'e Abone Ol