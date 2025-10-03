Isparta'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde iki otomobil ve tırın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Isparta-Afyonkarahisar kara yolunun dokuzuncu kilometresinde sürücülerin ismi henüz öğrenilemeyen iki otomobil ve tır çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, kimlikleri henüz belirlenemeyen bir sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Isparta’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.