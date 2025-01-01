Isparta'dan havalanan eğitim uçağı Denizli'de sert iniş yaptı: 1 kişi yaralandı
Isparta’dan kalkış yapan eğitim uçağı, Denizli’nin Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi yakınlarındaki boş araziye zorunlu iniş yaptı. Uçak iniş sırasında ters döndü. Bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.
Kaynak: AA-DHA
Denizli'nin Çal ilçesinde, eğitim uçağının sert iniş yapması nedeniyle 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Isparta'dan havalanan eğitim uçağı Çal ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisinde sert iniş yaptı.
Uçak iniş sırasında ters döndü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Uçaktaki iki kişiden birinin yaralandığı öğrenildi.
Uçağın havadayken motor arızası yaşadığı ifade edildi.