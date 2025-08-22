Isparta elmasında don zararı: Rekolte yüzde 30 oranında düştü

Türkiye’nin elma üretiminde önde gelen illerinden Isparta’da hasat zamanı yaklaşırken, üreticiler zor günler yaşıyor.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, bu yıl ülke genelinde yaşanan zirai donun elma bahçelerinde yüzde 30 kayba yol açtığını söyledi.

Selçuk, "Elma bahçelerimizde seyreltme ve tekleme çalışmaları yapıyoruz. Eylül ortasında başlayan hasat, kasım sonuna kadar devam ediyor. Don nedeniyle elmalarda yüzde 30 kayıp var. Geçen yıl 1 milyon 250 bin ton civarında rekoltemiz olmuştu. Bu yıl yaklaşık 900 bin ton bekliyoruz. Marketlerde fiyatlar geçen seneye göre biraz daha yüksek olacak" dedi.

SULAMA YETERSİZLİĞİ VE İÇ PAZARA YÖNELİM

Ziraat mühendisi Burak Baykuş, zirai donun yanı sıra su yetersizliği ve diğer sorunların rekolteyi düşürdüğünü belirtti. Baykuş, "Elmaların lider çiçeklerinin yüzde 70’i zarar gördü, genel çiçeklerde ise yüzde 20-30 kayıp var. Sulama yetersizliği ihracatı da etkiliyor. Fare ve domuz zararı bu yıl az olsa da su önceliği üretimi doğrudan etkiliyor" dedi.

Yurt dışından elmaya talebin azaldığını, bu nedenle iç piyasaya yönelim olacağını belirten Baykuş, "Şu anda üretimden sofraya kadar birçok problemimiz var. Zirai don, işçilik maliyetleri, yakıt fiyatları ve sulama problemi olsun birçok parametre var. Yurt dışından talep azaldığı için düşük rekoltenin bu talebi karşılayacağını düşünüyorum. Bu iyi bir şey değil. Talep artması, rekoltenin yoğunluğu yakalaması lazım. Üretici şu an için don zararından morali bozuk durumda. Beklentimizi karşılamayacak. Rekoltenin düşük olması elmaları iç pazara yönlendiriyor. Elma iç pazarda bu sene bizi çok rahat karşılar. Kendimize yetebilecek durumdayız ama bu da tabii pazarı yüksek fiyattan etkileyebilir" diye konuştu.