Isparta Emniyet Müdürlüğünden dolandırıcılık uyarısı

Isparta Emniyet Müdürlüğü tarafından kış aylarının yaklaşması ile birlikte beyaz eşya dolandırıcılığı uyarısı yapıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan beyaz eşya kombi, buzdolabı, yetkili servis dolandırıcılığı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yapılan açıklamada “Özellikle kış ayının yaklaşmasıyla birlikte Isparta genelinde geçmiş yıllara bakıldığında ’bazı firmaların yetkili servisleri olduklarını söyleyerek, inandırıcılığı artırmak içinde internet üzerinden küçük bedeller ile reklam verip güven sağlayarak’ dolandırıcılık konularının meydana geldiği anlaşılmıştır. Dolandırıcılık günümüzde değişik şekillere bürünerek devam ediyor. Yeni nesil dolandırıcılıklardan biri de yetkili teknik servis dolandırıcılığı veya beyaz eşya dolandırıcılığıdır. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi gündelik hayatımızı kolaylaştıran beyaz eşya grubuna ait cihazlar bizler için büyük öneme sahiptir. Bu cihazların hiç arıza vermeden çalışmaya devam etmelerini dilesek de kullanım süreci içerisinde ister istemez bazı arızalar meydana gelebiliyor. Tam da bu aşamada tüketiciler dikkatsizlerinin kurbanı oluyor ve ciddi kayıplarla karşı karşıya kalabiliyor” denildi.