Isparta - Minibüs devrildi: 4 yaralı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde minibüsün devrildiği kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Eğirdir Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. İsmail Çoban idaresindeki 63 AED 388 plakalı minibüs hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıktı. Refüje çarpan minibüs ters döndükten sonra durdu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. 1'i ağır 4 yaralı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- kamera :Kemal ERBEN/EĞİRDİR, (DHA)