Isparta'nın suyunu tüketmişti: Coca-Cola fabrikasını Erdoğan açmış

Gökay BAŞCAN

Isparta’nın toplam nüfusunun tükettiği suyun yüzde 7,1’ini tek başına harcayacak olan Coca-Cola’nın tesisinin açılışını AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ortaya çıktı. 2017 yılında yapılan açılışa katılması tepkilere neden olurken resmi makamlar Erdoğan’ın ziyaretini Coca-Cola’nın adı geçirmeden ‘meyve suyu fabrikası açılışı" şeklinde duyurmuştu.

BirGün’ün “Halkın suyunu Coca-Cola içti” başlığıyla duyurduğu habere göre, artık kuraklık ve su kesintileriyle anılan göller bölgesi Isparta’da kalan su da Coca-Cola’ya peşkeş çekildi. 500 bine yakın nüfusu olan Isparta’nın kullandığı toplam suyun %7,1’i sadece bir tesiste tüketilecek.

Erdoğan’ın katılımıyla 2017 yılında faaliyete geçen şirket, 8 yılda 3 kez ÇED gerekli değildir kararı alarak kapasite artışlarına gitti. Son olarak iki katından fazla kapasitesini artırmak şirkete bir kez daha onay verilerek, Isparta halkının suyu gasp edildi. Bugüne kadar yılda, 776 milyon 110 bin litre su tüketen şirket, kapasite artışıyla birlikte 1 milyar 659 bin 972 bin su harcayacak.

Yaklaşık 500 bin yurttaşın yaşadığı Isparta’da yıllık toplam su miktarı ise 23 milyon ton. Böylece sadece bir tesis, bütün kentin harcadığı toplam suyun %7,1’ini kullanacak. Ayrıca üretim tesisinde günde 50 kilograma yakın atık ambalaj meydana gelecek.