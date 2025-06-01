Isparta Öğrenci Dayanışması, "Ülkü Ocakları Birim Başkanı" tarafından gönderilen tehdit mesajlarını paylaştı

19 Mart eylemlerinin ardından kurulan Isparta Öğrenci Dayanışması, Isparta Üniversitesi 'Ülkü Ocakları Birim Başkanı'nın öğrencilere yönelik tehdit mesajlarını paylaştı. Buna göre söz konusu kişi gençlere "Yüzlerinizi de paylaşın böyle bulmakta zorlanıyoruz" ve Benim üniversitemde herhangi biriniz en ufak bir eylem en ufak slogan slogan atamazsınız siz yine de bir deneyin" şeklinde mesajlar attı.

"Teşhir Ediyoruz" başlıklı açıklama yayımlayan Isparta Öğrenci Dayanışması'nın konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Isparta Öğrenci Dayanışmasına yönelik olarak sosyal medya üzerinden açıkça tehdit içeren mesajlar gönderen, ülkü ocakları mensubu faşist şahısı ifşa ediyoruz.

Bu kişi, DM yoluyla;

İfade özgürlüğünü tehdit etmekte,

Kurum çalışanlarımızın ve gönüllülerimizin can güvenliğini hedef almakta,

Faşist ideolojisiyle baskı kurmaya çalışmaktadır.

Bu açık tehdit, yalnızca bize değil, örgütlü mücadeleye, dayanışmaya ve SDÜ öğrencilerinin iradesine yöneliktir.

Bu tür tehditlerin bizi yıldırmasına izin vermeyeceğiz. Nefrete, faşizme ve baskıya karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."