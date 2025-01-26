ISPARTA - Otomobil bariyere çarptı, anne ile 3 çocuğu kazayı yara almadan atlattı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü kadın ile 3 çocuğu, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Eğirdir ilçesi girişinde bulunan ve sık sık kaza meydana gelen Miskinler Yokuşunda meydana geldi. Burdur'dan Konya'ya gitmek üzere 3 çocuğuyla yola çıkan Sümeyra Şener idaresindeki 15 ACU 623 plakalı otomobil, Eğirdir girişine geldiği sırada kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil hasar görürken Sümeyra Şener ve 3 çocuğu büyük şok yaşadı.

Kaza bölgesinden geçen jandarma personeli yolda güvenlik önlemi alarak aileyi sakinleştirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil çekici yardımıyla olay yerinden çekildi. Sürücü ve çocuklar kazayı yara almadan atlatırken, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA)

Haber-Kamera: Kemal ERBEN/EĞİRDİR, (DHA)-