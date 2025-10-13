Isparta - Otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen kazada otomobilde sıkışan Mehmet Can Saraç ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Isparta- Eğirdir yolunun Atabey kavşağında meydana geldi. Mehmet Can Saraç idaresindeki otomobil ile önünde ilerleyen araçla çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Mehmet Can Saraç'ın kullandığı otomobil büyük çapta hasar görürken, sürücü araçta sıkıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Saraç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Mehmet Can Saraç'ın ameliyata alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

