Isparta- Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mert Candemir (22) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 00.00 sıralarında Katip Mahallesi 2. Cadde üzerinde meydana geldi. Mert Candemir'in kullandığı 32 AR 819 plakalı motosiklet ile otomobil çarpıştı. Mert Candemir yola savrulurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mert Candemir ilk müdahale sonrası götürüldüğü hastanede kurtarılamadı. Kazayı haber alan Mert Candemir'in ailesi ve yakınları Eğirdir Devlet Hastanesi morgu önünde fenalık geçirdi. Candemir'in cenazesi daha sonra otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna sevk edildi. Yapılan incelemede kazaya karışan otomobilin E.A.Ç. (16) tarafından kullanıldığı, aracın ise annesi adına tescilli olduğu belirlendi. Ehliyetsiz olduğu değerlendirilen E.A.Ç.'nin kazanın ardından aracı bırakarak kaçtığı tespit edildi. Kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. (DHA)

Haber- kamera: Kemal ERBEN/EĞİRDİR, (DHA)-