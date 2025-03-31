Isparta - Polisten kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde polis ekiplerinden kaçmaya çalışan plakasız otomobilin sürücüsü, kaza yapması sonucu yakalandı.

Olay, dün saat 00.00 sıralarında Gazipaşa Caddesi İrfan Aksu Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücü B.K. idaresindeki plakasız otomobil, şehir merkezi istikametinde ilerlerken, Çarşı mahallesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibi sonucu Gazipaşa Caddesi İrfan Aksu Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden B.K., otomobilin refüje çarpmasıyla durdu. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. B.K. hakkında işlem başlatılırken, otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinin müdahalesi

-Detaylar

Haber- Kamera Ramazan AYDINLI ISPARTA, (DHA)