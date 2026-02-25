ISPARTA TOKİ KURA SONUÇLARI | Isparta TOKİ Kura Sonuçları ve Hak Sahipleri İsim Listesi

TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Isparta’da inşa edilecek 2 bin 889 konut için kura çekimi tamamlandı. 25 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 12:00’de noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından gözler asil ve yedek hak sahipleri listesine çevrildi. Peki Isparta TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır? Hak sahipleri isim listesi nereden öğrenilir? İşte ilçe ilçe dağılım ve tüm süreç detayları…

ISPARTA TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek listeler, T.C. kimlik numarası ile resmi sorgu ekranlarından kontrol edilebilecek. Vatandaşların sonuçları yalnızca resmi kanallar üzerinden takip etmesi gerekiyor.

Listeler sisteme gecikmeli olarak yansıyabileceği için sonuçların belirli aralıklarla kontrol edilmesi öneriliyor.

İLÇELERE GÖRE ISPARTA TOKİ KONUT DAĞILIMI

İlçe Konut Sayısı Isparta Merkez 1300 Isparta Merkez Kuleönü 200 Aksu 79 Gelendost 63 Gönen 200 Keçiborlu 100 Isparta Keçiborlu Senir 47 Şarkikaraağaç 400 Yalvaç 400 Yenişarbademli 100 Toplam 2.889

TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

Kurada ismi çıkmayan vatandaşlar, çekiliş tarihinden 5 gün sonra başvuru ücretlerinin iadesi için ödeme yaptıkları banka üzerinden işlem başlatabilecek.

Halkbank ve Emlak Katılım üzerinden ödeme yapanlar, bankaların iade ekranlarından başvuru yapabilecek.

Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapanlar, iade işlemini Ziraat Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.

ASİL VE YEDEK LİSTEDE YER ALANLAR NE YAPACAK?

Asil listede adı bulunan hak sahipleri, TOKİ’nin duyuracağı takvime göre sözleşme imzalamaya çağrılacak.

Yedek listede yer alanlar ise asil hak sahiplerinden şartları sağlayamayan ya da vazgeçen olması halinde, sıralamaya göre hak kazanabilecek.

TOKİ KONUT FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama; %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade şeklindedir.

Konut Tipi Fiyat Peşinat Aylık Taksit (Başlangıç) 1+1 (55 m²) 1.800.000 TL 180.000 TL 6.750 TL’den 2+1 (65 m²) 2.200.000 TL 220.000 TL 8.250 TL’den 2+1 (80 m²) 2.650.000 TL 265.000 TL 9.938 TL’den

Taksit ödemeleri sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen ay başlar. Borç bakiyesi ve taksitler yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında güncellenir.

KONUT BELİRLEME KURASI YAPILACAK MI?

Evet. Hak sahiplerinin hangi daireyi alacağını belirlemek için, ihale tamamlandıktan sonra “Konut Belirleme Kurası” yapılacaktır.

SÖZLEŞME AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

Son 1 yıl ikamet belgesi

Gelir durumunu gösteren belgeler

Gerekli hallerde rayiç bedel belgesi

Öncelikli gruplar için ek belgeler (engelli raporu, emekli belgesi, gazilik kartı vb.)

