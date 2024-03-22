Isparta ve Burdur'da kar yağışı başladı
Kaynak: AA
Isparta ve Burdur'da öğleden sonra başlayan kar etkili oluyor.
Sabah başlayan yağmur, Gökçay ve Ayazmana gibi kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Öğleden sonra etkisini artıran yağış, kent merkezinde araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu.
Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirtti.
Burdur
Kent merkezinde öğleden sonra kar yağışı etkili oldu.
Kış aylarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle beklenen kar yağışı martta görüldü.
Bir süre lapa lapa yağan karın gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.