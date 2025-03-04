Isparta - Yalvaç'ta ev yangını

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, Yalvaç'a bağlı Sağır köyünde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Cemil Karataş'ın oturduğu tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden köy sakinleri Cemil Karataş'ı evden yaralı şekilde çıkartarak durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek alevlerin yandaki evlere yayılmasını engelledi. Yangın ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası evde hasar meydana geldi. (DHA)

Görüntü Dökümü

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-Yangından görüntü

-Ekiplerin yangına müdahalesi

-Yükselen dumanlar

-Evden çıkan alevler ve ekiplerin müdahalesi

-Genel detaylar

Haber-Kamera YALVAÇ, (DHA)